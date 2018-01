Special Filmklub

Fotocredits: Tony Donoghue

Anlässlich unseres letzten Filmklubs im Volkskundemuseum Wien und im Rahmen der aktuellen Ausstellung heimat:machen möchten wir alle herzliche einladen mit uns gemeinsam zu feiern und auf eine wunderbare Zusammenarbeit anzustoßen.



IRISH FOLK FURNITURE

Tony Donoghue I 9 Min. I Irland 2012 I OmeU



Irish Folk Furniture ist ein animierter Dokumentarfilm über die Reparatur und Wiederverwertung von irischen Farmhouse-Möbeln. Da auf der Insel handbemaltes Antikmobiliar oft mit harten, von Armut gezeichneten Zeiten in Verbindung gebracht wird, verendet viel von Irlands Mobiliar-Erbe in Lagern und Ställen. Im Zuge der Dreharbeiten wurden 16 bereits aufgegebene Möbelstücke zu neuem Leben erweckt.



ALTO DO MINHO

Miguel Filgueiras I 49 Min. I Portugal 2012 I OmeU



„Minho hat eine so große Lebensqualität, wenn du hier einige Zeit lebst, willst du immer gehen, aber du kannst es nie verlassen ohne zurückzukommen. Nie.“ Alto do Minho zeigt ein Lebensgefühl im Norden Portugals in einer knallig-rhythmischen Montage von Eindrücken. Durch eine pop-ethnographische Linse sehen wir Menschen im Alltag und bei Festivitäten, immer vor der eindrucksvollen Kulisse der Berge.