150 Jahre – eingespannt, aufgespannt, angewandt!

MAK-Säulenhalle



Eine Reise durch die Universitätsgeschichte der angewandten Kunst – aufregend und inspirierend! Was gefällt gut, besser, am besten und will nachgeahmt werden?



Workshop und Führung für die ganze Familie (ab 4 Jahren)

im Rahmen der Ausstellung ÄSTHETIK DER VERÄNDERUNG. 150 Jahre Universität für angewandte Kunst Wien



Materialbeitrag: € 4,50 pro Kind

Ermäßigter Eintritt für Begleitpersonen