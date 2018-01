Galerie Konzett

Markus Mittringer: Whatever The Case – Katalogpräsentation

Fotocredits: Coverfoto: Kurt Kalb, 08 12 2016, Wiesenburg, s/w Abzug auf Barytpapier, 30 x 20 cm, Foto © Markus Mittringer 2016

Speis & Trank

von Xandi Müller & Jutta Ambrositsch-Kalchbrenner



Katalog anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, Jänner bis März 2017, Konzett Gallery



Philipp Konzett und SCHLEBRüGGE.EDITOR (Hrsg.)

Mit Texten von Markus Mittringer und Alfred Weidinger

Deutsch / Englisch, 82 Seiten, 21 × 28 cm, zahlreiche Abbildungen in schwarz-weiß, broschiert

Oktober 2017

ISBN 978-3-903172-10-4





"Mittringer ist seit mehr als 25 Jahren teilnehmender Beobachter der österreichischen Kunstszene. Seine Fotografien sind nicht ergebnisorientiert, er inszeniert nicht, beleuchtet nicht, braucht weder schweres Gerät noch privilegierten Zugang, denn schließlich will er auch an jenem Geschehen, das er fallweise verdichtet, teilhaben.“ (Alfred Weidinger) Aus dieser Position der Teilhabe an der Fest- und Hochstimmung der Wiener „Bohème“ hart am Rande des Absturzes entstehen seine Bilder. Sie zeigen, was alles man einst erfahren, erlebt, gesehen, aber auch verpasst und vermisst hat. Mittringer skandiert diese Bilder aus vergangenen Großstadtnächten mit den zeitlosen, melancholischen Impressionen eines einsamen Flaneurs auf dem Lande, in einer Haltung diskreter Distanz, respektvoll, wie ein Abschied.