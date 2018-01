Eröffnung Gottfried & Söhne

Am 11. Jänner 2018 eröffnet GOTTFRIED & SÖHNE, der neue Museumsshop im Jüdischen Museum Wien, und verbindet gegenwärtige jüdische Lebenskultur mit jüdischer Tradition. So entsteht ein Ort vielfältiger Begegnungen zwischen Museum und Straße, zwischen Alltagsleben und Kunst, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der Fokus liegt auf israelischem Design, auch Fotografie soll in Zukunft eine Rolle spielen. Geplant ist eine Kollaboration mit der Universität für angewandte Kunst Wien in Form eines Fotowettbewerbs.



Wann: Donnerstag, 11. Jänner 2018, 17:00 Uhr

Wo: Dorotheergasse 11, 1010 Wien