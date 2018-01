Unteres Belvedere

Ö1 Artist Talk: Juergen Teller und Elisabeth von Samsonow

Fotocredits: Foto: Self-portrait, Drei Tage Japan No.23, Zeit magazin, Tokyo 2017 © Juergen Teller, All rights Reserved

Ö1 Artist Talk: Juergen Teller und Elisabeth von Samsonow im Gespräch mit Ö1 Redakteurin Christine Scheucher



Er lichtete Oscarpreisträgerin Helen Mirren in der Badewanne ab, fotografierte Charlotte Rampling nackt im Louvre und inszenierte die 68jährige Vivienne Westwood als reife Venus. Als Fotograf der Zeitgeistmagazine „ID“ und „The Face“ prägte Juergen Teller den Stil der Modefotografie der 1990er Jahre. Teller entwickelte eine Bildsprache, die mit der aalglatten Hochglanzästhetik von Modezeitschriften wenig zu tun hat.

Die Ausstellung „Die Kraft des Alters“ im Unteren Belvedere zeigt aktuell ikonische Arbeiten des deutschen Fotografen. Während Teller mit Aktaufnahmen reifer Frauen in der Schau vertreten ist, zeigt die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow zwei Selbstporträts. Deutlich sind Knicke und Falten zu erkennen und dennoch setzt die Künstlerin eine provokante Behauptung daneben: a young woman.



