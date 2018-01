Artist Talk Silverfineart – The Selection

Fotocredits: Bildrecht 2017

Artist Talk | Künstler und Galerist - das Bild im Fokus



Im Gespräch:

Viola Rühse, Donau-Universität Krems | Department für Bildwissenschaften &

Peter Konschake, Galerie STP

Gerald Berghammer + Ina Forstinger, Silverfineart

Moderation: Peter Bogner, Frederick Kiesler Foundation



In Städten wie Wien, New York und Dubai, in den mystischen Landschaften Islands und des Mühlviertels, an Stränden Floridas und Kaliforniens – dort entstehen die analogen Schwarz-Weiß-Fotografien von Gerald Berghammer und Ina Forstinger, Künstlerduo und Betreiber der Silverfineart Gallery. Doch wie lassen sich Künstler- und Galeristenrolle vereinen? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus? Die Ausstellung The Selection im Bildraum 01 geht diesen Fragen nach, thematisiert die Auswahl- und Qualitätskriterien internationaler Galeristen, bei denen Silverfineart Photography vertreten sind und präsentiert einige der Werke in streng limitierter Auflage als beispielhaftes Geschäftsmodell für angewandte Kunst.



Dauer der Ausstellung: 6. Dezember 2017- 19. Jänner 2018