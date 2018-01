Kuratorenführung Architekturzeichnung

Sehen Sie die Highlights der Ausstellung in einer einstündigen Tour!



Führungsbeitrag pro Person EUR 4 (exkl. Eintrittsticket)



Tickets an der Kassa erhältlich (am Tag der Führung) | Begrenzte TeilnehmerInnenanzahl | Keine Anmeldung möglich | first come, first served



Treffpunkt: Harriet Hartmann Court im Eingangsbereich des Museums

Gruppen ab 10 Personen werden gebeten, eine Gruppenführung zu vereinbaren.



Wir bitten BesucherInnen, die besondere Vorkehrungen brauchen (Blinde, RollstuhlfahrerInnen, etc.), uns dies im Vorfeld der Führung mitzuteilen.