Institut für das künstlerische Lehramt

Lucretia. Zum Diskurs der Vergewaltigung

Fotocredits: Jan Muller, Lucretia, Kupferstich, Anfang 17. Jahrhundert

IKL



Ein Vortrag von Daniela Hammer-Tugendhat.



Daniela Hammer-Tugendhat lehrte bis 2012 Kunstgeschichte an der Universität für angewandte Kunst Wien und ist derzeit Hon. Prof. an der Angewandten und Dozentin am Kunsthistorischen Institut der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Malerei der Frühen Neuzeit, Geschlechterbeziehungen in der Kunst, Kunstgeschichte als Kulturwissenschaft. Sie erhielt 2009 den Gabriele-Possanner-Staatspreis für Förderung der Geschlechterdemokratie. Ihr Buch 'Das Sichtbare und das Unsichtbare. Zur holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts' aus dem Jahr 2009 ist 2015 in englischer Übersetzung, 'The Visible and the Invisible. On Seventeenth-Century Dutch Painting', erschienen.