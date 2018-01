Rebel Modernists: Viennese Architecture since Otto Wagner

Liane Lefaivre, Prof. emer. am Institut für Architektur der Universität für angewandte Kunst Wien, beschäftigt sich in ihrer Publikation Rebel Modernists. Viennese Architecture since Otto Wagner mit dem Einfluss der Moderne auf die österreichische Architektur. Zum Auftakt des Otto-Wagner-Jubiläumsjahrs 2018 im MAK stellt sie ihr Buch nach Präsentationen in London und Zürich erstmals in Wien vor. Lefaivre untersucht die Geschichte der Wiener Architektur vom frühen 20. Jahrhundert bis heute, mit besonderem Augenmerk auf der starken Polarisierung zwischen modernen und antimodernen Bewegungen in dieser Zeit – nicht nur in der Architektur, sondern in allen Bereichen von Kultur und Politik. Sie wird über Otto Wagner als einen der wichtigsten gegenkulturellen, modernisierenden Protagonisten seiner Zeit sprechen, der wie Karl Kraus gegen den tief verwurzelten Konservatismus des Wiener Fin de Siècle rebellierte. Sie wird ihn als einen Vorläufer des Roten Wiens der Zwischenkriegszeit und des „Austrian Phenomenon“ der Sechziger- und Siebzigerjahre präsentieren und auch die heilsamen Effekte dieser Formen von „Schocktherapie“ erörtern.



Liane Lefaivre

Rebel Modernists

Viennese Architecture since Otto Wagner

Lund Humphries Publishers, London

A Book of the Year 2017, Edwin Heathcote, Financial Times:

„Vienna has been in the vanguard of architecture for the past three centuries. This survey covers all the key figures to explain how this small city has maintained its fascinating radical traditions and an architecture of surprising social equity.“



Moderation

Rainald Franz, Kustode MAK-Sammlung Glas und Keramik



Zur Publikation

Liane Lefaivre, Prof. emer., Institut für Architektur, Universität für angewandte Kunst Wien



Zum Stand der Otto-Wagner-Forschung heute

Markus Kristan, Architekturkurator, Adolf Loos-Archiv, Albertina, Wien



Im Anschluss: Diskussion und Fragen



Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.