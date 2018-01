Metro Kinokulturhaus

Finissage: Analog_Digital

Fotocredits: Rainer Kohlberger, FIELD.

ANALOG_DIGITAL: FINISSAGE

Am 19. Jänner 2018



Seit Oktober 2017 widmet sich das Filmarchiv Austria im Rahmen der Ausstellung ANALOG_DIGITAL wesentlichen Fragen rund um die Zukunft des bewegten Bildes und den damit verbundenen Herausforderungen. Noch bis 28. Jänner kann die bildmediale Zeitenwende in der Ausstellung sowie in begleitenden Rahmenprogrammen erlebt und erfahren werden. Die Finissage soll einerseits feierlicher Ausklang sein, andererseits noch einmal Gelegenheit geben, sich in besonderer Atmosphäre dem Thema zu widmen.

Um 17:00 Führung mit den Kuratorinnen Anna Högner & Eva Fischer. Ab 18:30 DJ-Line mit Zanshin (DEPART, Ogris Debris/Affine Records). Freier Eintritt. Buffet & Drinks!



CINEMA NEXT BREAKFAST CLUB

Digital ist besser? Analoge Filmausbildung in digitalen Zeiten

19. Jän. 13:00 - 18:00

Freier Eintritt