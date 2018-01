Galerie Reinthaler

Catharina Bond: Let me play among the stars

Was die Kunstwelt mit Self-Impovement-Apps verbindet, ist der ewige Kampf gegen sich selbst. Die selbstauferlegte Leistungsschau und permanente Optimierungsprozesse werden zum unerbittlichen Kampf gegen die eigene Person.



In den neuen Arbeiten „Let me play among the stars.“ verbindet Catharina Bond den konzeptionellen Überbau der Leistungssteigerung mit ästhetischen Evergreens der aktuell populären Kunstproduktion. Klare Formen, bisserl Stahl, massiv melodramatische Materialien mit einem Touch Neon. Bei dieser ästhetischen und inhaltlichen Höchstleistung, darf das Elementarste der selbstoptimierten Kunstwelt nicht fehlen.

Das vorprogrammierte Scheitern.



ERÖFFNUNG: 16. Jänner 2018, 19 Uhr

Gumpendorferstrasse 53, 1060 Wien



Dauer: 17.1 - 3.3. 2018