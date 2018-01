CrossSections_Potentials

Fotocredits: Showroom [video still], © Tamsin Snow 2017

Das Projekt "CrossSections" beschäftigt sich mit künstlerischer Forschung, Dialogen und Produktion und reflektiert in Form eines offenen Formats über „Prozess“. Für die Dauer von zwei Jahren (2017–2018) und unter Mitwirkung von 19 Künstler_innen, Wissenschaftler_innen und Kulturarbeiter_innen werden eine Reihe von Treffen, Workshops, Ausstellungen, Performances und Gesprächsrunden in drei Städten abgehalten: Wien, Helsinki und Stockholm. Das Projekt verändert und entwickelt sich im Laufe der Zeit analog zu den künstlerischen Beiträgen und Diskussionen.

"CrossSections_Potentials" ist die erste von drei Ausstellungen, die im Rahmen des Projekts 2018 in der Kunsthalle Exnergasse stattfinden wird.



Künstler_innen:

Heba Y. Amin (EG/DE), Yane Calovski (MT), Ramesch Daha (AT), Ricarda Denzer (DE/AT), Nikolaus Gansterer (AT), Barbara Holub (AT), Otto Karvonen (FI), Bronwyn Lace (ZA), Marcus Neustetter (ZA), Isa Rosenberger (AT), Lina Selander (SE), Tamsin Snow (IE/UK)



Kuratiert von Basak Senova, wird das "CrossSections"-Projekt in Partnerschaft organisiert, und zwar von: Kunsthalle Exnergasse, (WUK Werkstätten und Kulturhaus) in Wien; iaspis – the Swedish Arts Grants Committee's International Programme for Visual and Applied Artists, Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design und The Nordic Art Association in Stockholm; Nya Småland an unterschiedlichen Orten in Schweden; HIAP – Helsinki International Artist Programme und die University of the Arts Helsinki – Academy of Fine Arts in Helsinki; sowie Press to Exit in Skopje.



Veranstaltungen:



10.01.2018, 17.00

Talk Jonatan Habib Engqvist (SE) (auf Englisch)



10.01.2018, 19.00

Ausstellungseröffnung

mit Performances von Bronwyn Lace (ZA), Marcus Neustetter (ZA)



12.01.2018, 17.00

Präsentation Barbara Holub (DE/AT)



16.01.2018, 17.00 The CrossSections Hub

Talk Otto Karvonen (FI) (auf Englisch)



18.01.2018, 17.00

Gespräch Isa Rosenberger (AT)