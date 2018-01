magdas HOTEL, Laufbergergasse 12, 1020 Wien

Jahresauftakt mit junger Kunst

17.01.2018 19:00h



Fotocredits: Christian Murzek

Anlässlich der Ausstellung der Werke Christian Murzeks laden wir zu einem kleinen Fest. Gezeigt werden Werke seiner Zyklen „Into the Woods“ und „Zelluläre Automaten“.



Begrüßung: Martina Healy, magdas

Laudatio: Univ.-Prof. Mag. Christian Schwarzwald

Musikalische Begleitung des Abends: Andreas Krausböck



Im Anschluss laden wir zu Snacks und Wein ein.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Zu den Werken: Murzeks Arbeiten befassen sich mit Räumen – und dem Ausbruch aus ebendiesen. In seinen Zeichnungen und Malereien werden räumliche Konstellationen auf das Wesentliche reduziert und werfen schon allein dadurch die Frage auf, wann eine Anordnung an Linien und Flächen als Raum wahrnehmbar ist. Denn seine räumlichen Situationen bleiben sehr vage Andeutungen und bilden auf den ersten Blick reine Kompositionen aus Licht und Schatten, Farbauftrag und Linien. Manchmal verschwinden sie auch hinter transparenten Flächen. In die Suche werden immer auch die Betrachter und deren Standort miteinbezogen.