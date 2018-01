Ateliertheater, Burggasse 71, 1070 Wien

Das Liebstöckel

21.01.2018 19:00h



Fotocredits: Shirin Omran

Wien braucht Queerness,

Wien braucht Generationenaustausch.

Wien braucht uns!



Queers jeden Alters, stöckelt mit uns übers Parkett! Schräge Tanzbewegungen sind Voraussetzung. Aus dem reichhaltigen Schatz verschiedenster Generationen werden völlig neue Tanzstile entstehen. DJ Hans Kulisch wird dabei versuchen, auf alle Neigungen einzugehen. Sein Motto: Kleine Pension - Große Hits!



Im Rahmenprogramm werden queere künstlerische Beiträge geboten. Wer traut sich unangemessene Fragen an andere Generationen zu stellen? Wir bieten euch die Gelegenheit!



Füllen wir die Lücke in der Stadt, in der wir lieben, das Zeitalter der Trennung durch Spitzenvorhänge ist vorbei: Endlich alle Generationen in einer Feier vereint.



Eine Veranstaltung von Aus dem Rahmen in Kooperation mit SISTERS und dem Ateliertheater.



Freier Eintritt für 60+

und alle, die in Begleitung, eine/s/r 60+ erscheinen

Sonst: 5 €