klangmanifeste 2018 - Tag III

KLANGMANIFESTE TAG III:



AUSSTELLUNG ECHORAUM

Patricia J. Reis | Verena Mayerhofer | Jakob Schauer | Chris Janka

| Beste Erener | Christine Schörkhuber | Georg Nussbaumer| Stefan Voglsinger



DISKURS & KONZERT um 20.00:



What do we DIY now?

Kollektiv – Mensch – Maschine in zeitaktueller Kunstproduktion

Inputs: Chris Veigl I Monika Voithofer



anschließend: Luiza Schulz



PERFORMATIVE EXPEDITIONEN von Echoraum nach Maschinenraum (Sechshauserstr. 28)

an verschiedenen Tagen von:

Severin Gombocz | Zosia Hołubowska | Darja Shatalova



MASCHINENRAUM - EVOLVING NARRATIVE

(offen an allen Veranstaltungstagen)

Schayan Kazemi | Jakob Gnigler | Stefan Tiefengraber | Paul Gründorfer | Maria Koller | Fabian Liszt | Stefan Arztmann | Sarah Howorka | das Ilse-Aichinger-Haus | Michael Sarcault | Stefan Voglsinger | Christine Schörkhuber | Ulla Rauter | Verena Dürr & Quereinsteigerinnen



WORKSHOP | 20.01 | 14.00 (Echoraum)

„Flamenco in Process – Processing Flamenco“



Klangmanifeste ist eine Kooperation mit Echoraum, Hut.Raum & Setzkasten Wien