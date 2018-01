Chaos und Ernst

CHAOS UND ERNST - „Zwei Amigos auf dem Weg zum Ruhm“

Eine Retrospektive der Künstler Mr. Chaos & Ernst Bachinger EB

Malerei - Fotografie - Zeichnungen – Objekte - Skulpturen



Spezial: Co.-Installation „Out of Control“



"Eine intrikate Kollaboration zweier Extreme

Wieder in einem neuen Jahr unseres Jahrhunderts angelangt formt sich eine neuartige Spannkraft. Nach jahrelangem Ernst, hat sich nun das Chaos eingefunden und drängt auf regelwidrige Maßgeblichkeiten. Mythenträchtige pittoreske Installationen, die unsere gesellschaftspolitische Zerrissenheit visuell einfangen und ausstellen, werden hier ins Auge des Betrachters gerückt. Begleiten sie zwei völlig divergente Ausnahmekünstler in ihren Einzigartigkeiten, hinein in die Fusion der Gegenteiligkeit.

Sehen Sie – in spannender Zweiheit – eine umfassende Werkschau: Malerei, Fotografie, Objekte, Skulpturen, Zeichnungen, ...“

Nadja Prader

Produktionsleitung

„KULTUR WÄCHST NACH“ das Theaterfestival für junges Publikum in Tirol



29. Jänner 19:30 Uhr Vernissage

Eröffnung mit Nestroypreisträger Markus Kupferblum

09. Februar 20:15 Uhr Finissage

Abverkauf und „Meet and Greet“ mit den Künstlern



„GALERIE AM PARK“

Liniengasse 2A

1060 – Wien



Mr. Chaos: www.facebook.com/Mr-Chaos-357512464322964/

Ernst Bachinger EB: www.ernstbachinger.com/