Belvedere 21

Selbstpublizieren als politisches Statement: Counter-Signals, eine neue Zeitschrift aus Chicago

Fotocredits: Other Forms

Gäste im Salon: Jack Henrie Fisher und Alan Smart



Welches Programm verfolgt ein Magazin mit dem Titel Counter-Signals, wenn es gleichgesinnten Formen radikalen Publizierens – unvollständig und widersprüchlich – in allen historischen und technischen Mediationen nachgeht und reflexhaft eigene formale und editorische Mutationen, Verkürzungen und Abzweigungen in die Gegenwart heraufbeschwört?



Other Forms (Jack Henrie Fisher und Alan Smart) präsentieren Worte und Bilder aus den ersten beiden Ausgaben von Counter-Signals, einer in Serie erscheinenden Anthologie, die antithetische ästhetische Gruppierungen in der Geschichte des selbstorganisierten Publizierens, ob gedruckt, gesendet oder gepostet, dokumentiert und theoretisch behandelt.



Im Rahmen der Veranstaltung im Salon für Kunstbuch wird die vor kurzem veröffentlichte zweite Ausgabe des selbstpublizierten Magazins Counter-Signals vorgestellt. http://otherforms.net



Jack Henrie Fisher (Chicago, Illinois) ist Grafikdesigner, Autor und Publizist. Er interessiert sich für die Bedingungen des Lesens und Schreibens, die mit Hilfe unterschiedlicher Technologien und Plattformen hergestellt werden. Mit seinen Arbeiten untersucht er den Wandel von Sprache als technologisch und politisch vermittelter Gegenstand. http://www.jackhenriefisher.com/



Alan Smart studierte Architektur in Princeton und Berkeley und arbeitet als Designer, Wissenschaftler und Kritiker. Er beschäftigt sich mit Fragen der Produktion, Reproduktion und politischen Ökonomie in Kunst und Urbanismus. Seine Forschung beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Performance, experimenteller Architektur und der Politik des öffentlichen Raums. http://www.alansmart.net