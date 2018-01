Filmscreening Die Frau, die Arbeit, die Kunst und das Geld

Fotocredits: „Geldscheinschnüffeln“, Still: Die Frau, die Arbeit, die Kunst und das Geld / SI. SI. Klocker, A 2007

Filmscreening mit anschließendem Gespräch

Im Rahmen von Kunst & Geld



DIE FRAU, DIE ARBEIT, DIE KUNST und DAS GELD



Ein Dokumentarfilm von Elisabeth Maria (SI. SI.) Klocker, A 2007, Dauer: 72 Min



Mit: Petra Ganglbauer, Maria Hofstätter, Ilse Kilic, SI.SI. Klocker, Birgit Krammer, Erika Kronabitter, Mara Mattuschka, Sterica Rein, Ashley Hans Scheirl, Sabine Schulze-Berge, Judith Sigmund, Annie Sprinkle, Beth Stephens, Gabriele Szekatsch, Claudia Zölsch u.v.a.



In dieser lebhaften, ironischen Momentaufnahme werden unterschiedliche Zugänge in Bezug auf Geld, Arbeit und Kunst selbstkritisch, aber auch heiter reflektiert. Mehrfachbelastung, unsichere und unregelmäßige Arbeitsbedingungen, Existenzängste etc. prägen den Alltag der Protagonistinnen. Sie alle erzählen vom Underground Kampf kreativ schaffender Frauen, sie berichten von ihren Guerilla-Taktiken, Sehnsüchten und Wünschen. Künstlerinnen aus mehreren Regionen: Wien, Berlin, Vorarlberg und San Francisco beziehen dazu Stellung, dabei stehen sich unterschiedliche Auffassungen der einzelnen Künstlerinnen gegenüber.



Die Filmemacherin SI. SI. Klocker wurde eingeladen ihren Dokumentarfilm "Die Frau, die Arbeit, die Kunst und das Geld" (2007) im Rahmen des Themenschwerpunktes Kunst & Geld zu zeigen. Obwohl der Film vor etwa 10 Jahren seine Premiere feierte, sind dessen Fragestellungen aktueller denn je. Er handelt von Frauen, die in kreativen, künstlerischen Berufen tätig sind. Dabei werden ihre spezifischen Lebenssituationen untersucht und die Frage gestellt: Wie gehen KünstlerInnen mit Arbeit, Kunst und Geld um?





In Kooperation mit: Austria Film Coop und Fotogalerie Wien

Eintritt: freie Spende