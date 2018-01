Letzter Tag: Das Terrassenhaus. Ein Wiener Fetisch?

Fotocredits: Architekturzentrum Wien, Sammlung, Margherita Spiluttini

Der Typus des Terrassenhauses ist aktueller denn je. Das neue Ausstellungsformat „SammlungsLab“ setzt dieses städtische Wohnkonzept in Bezug zu historischen und gegenwärtigen Wohnbaudiskussionen.



„Mit dem Archiv in die Zukunft schauen“ Judith Belfkih, Wiener Zeitung



Seit den frühen Terrassenhausentwürfen von Adolf Loos 1913 gilt dieser Typus in Wien als innovative städtische Wohnform. Die Ausstellung zeigt die Entwicklungsphasen und die Bedeutung des Terrassenhauses mit einer Fülle von Zeichnungen und Modellen aus der Sammlung des Az W im Dialog mit historischen und aktuellen Kommentaren.