Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Was sind die heutigen Anforderungen an Architekturkritik? Wo verläuft die Grenze zu PR und Lifestyle-Journalismus? Bringen Fachmedien Kritik und Inserate noch unter einen Hut? Und wie gehen AutorInnen mit persönlichen Naheverhältnissen und Interessenskonflikten um?

Ein Jahr lang hat sich ORTE unter dem Titel "Von Achleitner bis Zschokke" in mehreren Salons mit dem kritischen Schreiben über Architektur beschäftigt. Die Gesprächsrunden widmeten sich etwa der Frage, ob sich Kritik noch auf Gestalterisches beschränken darf oder ganzheitlich ansetzen muss, wie die Produktionsbedingungen für KritikerInnen aussehen oder wie fachspezifisch bzw. breitentauglich Texte sein sollten.



Zum Abschluss lädt ORTE in Kooperation mit dem Presseclub Concordia zu einer Diskussionsveranstaltung, an deren Beginn ein Vortrag der renommierten deutschen Architekturkritikerin Ursula Baus steht. Sie wird die unterschiedlichen Haltungen zu Architekturkritik auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Dominanz digitaler Medien reflektieren und in einen gesellschaftspolitischen Kontext stellen.



"Politische Lager werden von digital vernetzten Nerds unterlaufen und von Google, Facebook & Co manipuliert. Zugleich sind sie überall mit Protestkräften konfrontiert, die vermeintlich einfachen Wahrheiten folgen. Werte, die das Zusammenleben von Menschen bestimmen, müssen weltweit neu ausgehandelt werden. Architekturkritik muss genau dieses Aushandeln im 21. Jahrhundert begleiten; und sie darf und soll es beeinflussen. Eine solche Aufgabe hatte die Architekturkritik noch nie. Deswegen lohnt es sich, ihre gesamtgesellschaftliche Relevanz neu zu positionieren." (Ursula Baus)

Podium



Ursula Baus, Architekturhistorikerin und -kritikerin, Herausgeberin des Internet-Architekturmagazins marlowes.de, Stuttgart

Matthias Boeckl, Professor für Architekturgeschichte an der Universität für angewandte Kunst Wien, Chefredakteur von architektur.aktuell, Wien

Christian Kühn, Architekturprofessor und -kritiker, schreibt für in- und ausländische Zeitungen und Fachzeitschriften, Wien

Heidrun Schlögl (Moderation), Leiterin von ORTE, Krems

* Ursula Baus studierte Kunstgeschichte und Philosophie in Saarbrücken sowie Architektur in Stuttgart und Paris, war Redakteurin der db und gründete mit gleichgesonnenen KollegInnen frei04 publizistik. Sie war Lehrbeauftragte für Architekturtheorie, in diversen Gremien, Stiftungen und Kuratorien engagiert und stets in Grenzbereichen interessiert: Architektur, Stadt, Ökonomie, Politik. Seit 2017 ist sie Mitherausgeberin des eMagazins www.marlowes.de.