Galerie Schleifmühlgasse 12-14

Tiberius Stanciu: Carne Kosher

Carne Kosher ist der Versuch einer Versinnbildlichung meiner lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Ausgeliefertsein und der Unmöglichkeit der Gegenwehr.

Der rumänische Schriftsteller Mihail Sebastian schrieb in seinem Tagebuch über die Ereignisse in den Bukarester Schlachthöfen vom 21 Januar 1941:

„Die abgeschlachteten Juden wurden am Hals auf den Haken aufgehängt und es wurde ihnen ein Zettel aufgeklebt auf dem geschrieben stand "kosheres Fleisch".

Die warmen, geschmacklosen Lammaugen der traditionellen österlichen Lammkopfsuppe standen meinem Vater als Familienoberhaupt zu. Sie mit mir geteilt zu haben gehört mit zu den stärksten Eindrücken meiner Kindheit.