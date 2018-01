Apollogasse 19, 1070 Wien

Die Titanic geht nicht unter

25.01.2018 18:30h



Mit Günter durch die Nacht auf der Suche nach Münzen, Tschickstummel und ein bisschen Liebe.

Wer ein Bild kauft, spendet damit Schlafsäcke.



Obdach Apollogasse wird Schauplatz einer Fotoausstellung. Die Journalistin Nina Strasser zeigt am Donnerstag, 25. Jänner, Reportagebilder, die ein Jahr aus dem Leben des wohnungslosen Günter Lechner dokumentieren.



Nina Strasser traf den damals obdachlosen Günter Lechner vor rund einem Jahr auf einer Parkbank am Donaukanal und begleitete ihn auf seinem weiteren Weg, der ihn schließlich in das Übergangswohnhaus Obdach Gänsbachergasse führte. Die Höhen und Tiefen dieses Jahres brachte Strasser in einer Reportage für die Wiener Wochenzeitung "Falter" zu Papier.



Die Fotos zur Reportage werden in Anwesenheit von Günter Lechner unter dem Titel "Die Titanic geht nicht unter" – einer Anspielung auf sein Hobby, den Bau von Modellschiffen – nun im Obdach Apollogasse gezeigt. Die Bilder können dabei auch erworben werden.



Der Eintritt ist frei. Spenden und der Erlös aus dem Verkauf von Bildern kommen der Obdach Wien-Spendenaktion für Schlafsäcke zugute.