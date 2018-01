Der Tastsinn. Drei Bücher.

Drei Publikationen zeichnen die überraschenden Wege des Tastsinns bis heute nach: in der Wissensgeschichte und in seinen medialen Manifestationen. Zwei berichten vom Material, von den neuen Kunststoffen, den glatten Oberflächen des Touchscreens, den Texturen der Theorie. Die dritte, früher erschienene, vom Tastsinn im Kino.



Klemens Gruber, Theater- und Medienwissenschafter, Wien

Karin Harrasser, Kulturwissenschafterin, Linz

Jana Herwig, Medienwissenschafterin, Wien

Alexandra Seibel, Filmwissenschafterin, Kurier, Wien



Karin Harrasser (Hrsg.): Auf Tuchfühlung. Eine Wissensgeschichte des Tastsinns. IFK-Buchreihe: Schauplätze der Evidenz 4. Frankfurt am Main: Campus 2017



Jana Herwig / Alexandra Seibel (Hrsg.): Texture Matters. Der Tastsinn in den Medien, haptisch / optisch 2. Wien: Böhlau 2017



Klemens Gruber / Antonia Lant (Hrsg.): Texture Matters: Der Tastsinn im Kino. Wien: Böhlau 2014