Bunte Gruppenausstellung

04.01.2018 19:00h



Wir haben eine bunte Gruppenausstellung in der Galerie LUMINA, Lindengasse 65, 1070 Wien.



Start um 19:00 Uhr am 04. Jänner 2018





Skulpturen// Fotografie// Malerei// Musik// Minutenzeichnung



Marcus Gindelhuber// Uruk// Elea Orly// Lydia Dobler// Adama Dicko// Erich Tiefenbach//

Jose Mora// Bertram List// Esther Posledni// Michael Hummel// Armin Kohl// Margit Taus





12 verschiedene lose Künstlerpositionen vereint in einem Raum zeigen von

04. Jänner bis 18. Jänner 2018 in der Lindengasse 65,/ Keller.

Mo, Di, Do, Fr ab 14- 18 Uhr.