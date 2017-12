Eklextasy Silvester ft. Wipeout live

EKLEXTASY feiert großen Silvesterkehraus! Mit einem Mordsbahöö vertreiben wir die bösen Geister von 2017: die türkis-schwarzen Zombies, die braun-blauen Mumien und all die anderen Unholde, die in diesem Jahr aus ihren Löchern gekrochen sind. Und welche notorischen Krachmacher könnten uns dabei besser unterstützen als WIPEOUT rund um Didi Bruckmayr und Didi Kern sowie Alexandra Augustin von FM4?



Eintritt vor Mitternacht 7.- / nach Mitternacht 9.-



0:30 WIPEOUT live

http://www.fuckhead.at/wipeout/

https://www.facebook.com/Love_Wipeout-494458063955246/



alex augustin arbeit bei radio FM4, geht spät schlafen (fm4 house of pain/ the basement show), hört gerne lauten post-punk & garagen-krach und isst mit vorliebe schwarze, scharfe speisen, die ihr die zunge brechen. sie findet, trinidad moruga scorpion wäre eigentlich auch ein schöner bandname.



mrs.pinkeyes zeigt euch the sunny side of the moon mit italodisko, elektroclash, synthbeats, minimalsounds, trash n'treasures.



grossmeister didi disko wird für euch indie, elektro, punk, einen schuss hip hop und eine prise pop durch den vleischwolf drehen.



die grandiose džana futti sorgt für die ultimative mischung aus post-punk, post-pop, new wave, elektrobeats und tropical sounds.



p.s.: wenn ihr euch unwohl fühlt, weil ihr persönliche grenzüberschreitungen beobachtet oder selbst erlebt, wendet euch bitte an den türsteher, die djs oder das barpersonal. danke!