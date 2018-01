Sägezah VIII

Sägezahn VIII



13. Jänner 2017, 21:00 Uhr



LINE UP

Ann Cotten | Text

asfast / http://aaasfast.com/ / Wien | Live / Electronics



Christian Schröder / http://ckonrad.net/sound | Live / Electronics





Diesmal im Double Feature mit »Elektra« (Vorstellungsbeginn: 19:00 Uhr)



Sägezahn is series for unusual music, performance and fragments of text

happening approximatly every 2 months at & with Schauspielhaus Vienna

curated by Samuel Schaab & Jacob Suske





Im Fokus steht eine intensive Kollision der Betriebstemperaturen .

Zwischen Minimale Mantren, Stimmen, rhythmischer Verschiebung, Instrumentalem, Elektronik, Übersteuerung und der unteren Hörgrenze.



Das Textmaterial kommt von Autor*innen aus dem Kreis des Schauspielhauses, von Wiener Lyriker*innen und aus dem Fundus obskurer Populärkultur.



Der Abend bettet sich jeweils in das aktuelle Bühnenbild ein.

Getränke sind am Mischpult erhältlich.



Eine Serie von Samuel Schaab & Jacob Suske



Tickets

Normalpreis 12,- Euro

U30 10,- Euro