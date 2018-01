Kunsthalle Wien Museumsquartier

Präsentation: Starship

Gespräch



Das Ausstellungsprojekt Publishing as an Artistic Toolbox: 1989–2017 beleuchtet die Potenziale des Publizierens für Künstler/innen und die Rolle die Kunstbücher, sowie Zeitungen und Magazine dabei spielen. In elf verschiedenen Sektionen werden Bücher, Zeitschriften, Journale etc. nicht nur physisch ausgestellt. Es sind auch Künstler/innen, Verleger/innen und Grafiker/innen zu einer Reihe von Gesprächen eingeladen um das Verlegen als produktives Werkzeug und künstlerisches Medium zu diskutieren.



Starship bezeichnet sich selbst als "nicht nur eine Kunstzeitschrift" und erscheint seit 1998 in Berlin. Die derzeitigen Herausgeber/innen sind Gerry Bibby, Nikola Dietrich, Martin Ebner, Ariane Müller und Henrik Olesen.



