Kunsthalle Wien Museumsquartier

Design as a Medium

Gespräch



Einzelpräsentation von Grafikdesignern, die über ihre Praxis sprechen und dabei zentrale Projekte vorstellen.



Mit: Manuel Raeder, Åbäke, Boy Vereecken



Das Ausstellungsprojekt Publishing as an Artistic Toolbox: 1989–2017 beleuchtet die Potenziale des Publizierens für Künstler/innen und die Rolle die Kunstbücher, sowie Zeitungen und Magazine dabei spielen. In elf verschiedenen Sektionen werden Bücher, Zeitschriften, Journale etc. nicht nur physisch ausgestellt. Es sind auch Künstler/innen, Verleger/innen und Grafiker/innen zu einer Reihe von Gesprächen eingeladen um das Verlegen als produktives Werkzeug und künstlerisches Medium zu diskutieren.



Eintritt EUR 2

Mit Ausstellungsticket oder Jahresticket gratis