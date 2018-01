Künstlerhaus 1050

Die Rote Wand: Niki Passath - Thinking like a machine

THINKING LIKE A MACHINE



Der Grazer Künstler Niki Passath schafft soziale Situationen zwischen Mensch und Maschine mit offenem Ausgang. Niki Passath überträgt die Beziehung von Mensch und Maschine es entstehen berührende Symbiosen zwischen organischen und maschinellen Körpern.



Einem Dirigenten gleich, mit Bewegungen der Hand das gewünschte innere Wesen der Komposition an das Orchester vermittelnd, versucht diese robotisch-symbiotische Anordnung Menschliches durch Maschinelles darzustellen. Die Spuren dieser Bewegungen über die Zeit hinweg werden in die Leinwand eingeschrieben.



Eintritt frei.



>> http://niki.xarch.at/wordpress

_______________________



DIE ROTE WAND ist ein offener Aktionsraum. Vielfältig und interdisziplinär wie das Künstlerhaus, Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs, besteht DIE ROTE WAND aus Vorträgen, Performances, künstlerischen Interventionen, Filmscreenings u.v.m.

www.k-haus.at/de/verein/Programm