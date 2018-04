Lizzie Fitch / Ryan Trecartin. Premise Place (edit 1)

Fotocredits: Lizzie Fitch / Ryan Trecartin Premise Place (edit 1), 2009 Sculptural theater exhibiting Re’Search Wait’S and Trill-ogy Comp 7 HD Videos Foto: Lizzie Fitch / Ryan Trecartin

17.00 Uhr, Begrüßung

FLORIAN STEININGER, künstlerischer Direktor Kunsthalle Krems



Zur Ausstellung und zum donaufestival

THOMAS EDLINGER, künstlerischer Leiter donaufestival und Kurator der Ausstellung





In Kooperation mit dem donaufestival



Die in Los Angeles lebenden Künstler/innen Lizzie Fitch und Ryan Trecartin sind für sich in Bad Taste-Mobiliar suhlende, Auge und Ohr traktierende Videos bekannt, die den Zapp-Automatismus des Fernsehens und die Klicklogik von übereinanderliegenden Bildfenstern am Computer in den Exzess treiben. Auch die siebenteilige Multimedia-Installation Premise Place (edit 1) von 2009 aus der Sammlung Goetz, die in der Kunsthalle Krems erst zum zweiten Mal in Europa zu sehen ist, wirkt wie ein wüster Mix aus opulenten YouTube-Tutorials und Trash-TV-Castingshows für eine hyperkonsumistische Subkultur jenseits aller ethnischen oder sexuellen Fixierungen.



Formal zeichnen sich die Filme durch brachiale, rasante Schnitte, Scrollbewegungen, digitale Billigeffekte oder an Computergames erinnernde Bildeinschübe aus, die die Grenzen zwischen Realem und Virtuellem, aber auch zwischen Fake-Bedürfnis und Realness-Faktor der unter manischen Ausdruckszwang leidenden Figuren verschwimmen lassen. Dazu werden Stimmen hochgepitcht und elektronische Soundpartikel beschleunigt, gedehnt und gepresst, um dann wieder von den Körpertreffern wummernder Bässe und von verbeulten Songfragmenten konterkariert zu werden.



Zu sehen sind grell geschminkte Jugendliche, die mit überdrehtem Gepose und hysterischem Dauergebrabbel in einem schwarzhumorigen Hipster-Kauderwelsch durch kulissenhafte Räume zappeln und das Drama des Narzissmus zwischen Größenwahn und Depression aufführen. Der in Premise Place integrierte Film The Re´Search bringt diesen Taumel auf den Punkt: „Capitulation is sexy“ heißt es da.



Lizzie Fitch

*1981 in Bloomington, Indiana, USA

lebt und arbeitet in Los Angeles, USA



Ryan Trecartin

*1981 in Webster, Texas, USA

lebt und arbeitet in Los Angeles, USA



Zentrale Halle der Kunsthalle Krems

