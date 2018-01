Rundgang 2018 – Sonntag

Fotocredits: Rundgang 2017, Katharina Kneip, Erasmus-Studentin (IBK) Foto © Lisa Rastl

Do, 25.01.2018, 16.00–24.00 h

Fr, 26.01.2018, 10.00–22.00 h

Sa, 27.01.2018, 12.00–22.00 h

So, 28.01.2018, 12.00–18.00 h



Die Akademie der bildenden Künste Wien lädt zum Rundgang durch die Sammlungen, Klassen und Ateliers des Instituts für Bildende Kunst, des Instituts für Kunst- und Kulturwissenschaften, des Instituts für Kunst und Architektur, des Instituts für das künstlerische Lehramt, des Instituts für Konservierubundesng-Restaurierung sowie des Instituts für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst.



Von 25. bis 28.01.2018 besteht die Möglichkeit, an dar der Akademie der bildenden Künste Wien auf einem Rundgang den universitären Betrieb kennen zu lernen und Einblick in die laufenden Arbeitsprozesse zu gewinnen. Lehrende und Studierende aller Institute freuen sich auf Dialog und Auseinandersetzung mit den Besucher_innen.



Der Rundgang 2018 wird nach dem Umzug der Akademie vom Schillerplatz in ihre neuen Ausweichquartiere während der Generalsanierung heuer an sechs zum Teil neuen Standorten stattfinden:



Haupthaus, Augasse 2-6, 1090 Wien

Atelierhaus, Lehargasse 6-8, 1060 Wien

Institutsgebäude, Karl-Schweighofer-Gasse 3, 1070 Wien

Malerei- und Grafikateliers, Engerthstraße 119, 1200 Wien

Bildhauerateliers, Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

Gemäldegalerie zu Gast im Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien







Hauptgebäude, Augasse 2–6, 1090 Wien

.................................................................



12.00 h–16.00 h, | C4.26.1

Die ÖH lädt ein: Snacks/Picknick, Musik, Beratung, Infos...

Hochschüler_innenschaft der Akademie bildende Künste Wien



14.00 h | Treffpunkt: 1. OG, Kern D, Gangbereich vor dem Institut

Der Zahn der Zeit – Wie langlebig sind Kunstobjekte?

Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner



14.30 h | Treffpunkt: EG, Kern N, Foyer vor 0.3.1

Führung durch die Studios für Konservierung-Restaurierung von Papier, Gemälde/polychromer Skulptur, Holz, zeitgenössischer Kunst sowie Wandmalerei

Konservierung-Restaurierung | Wolfgang Baatz, Gerda Kaltenbruner



16.00 h | Treffpunkt: 1. OG, Kern D, Gangbereich vor dem Institut

Der Zahn der Zeit – Wie langlebig sind Kunstobjekte?

Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner







Atelierhaus, Lehargasse 6–8, 1060 Wien

.................................................................



12.00 h–18.00 h | 1. OG Atelier Nord

Choirs

Filmscreenings, Reading Group

Kunst und digitale Medien Constanze Ruhm



12.00–18.00 h | 1.OG Atelier Süd

Screening und Installationen

Video und Videoinstallation | Dorit Margreiter



14.00 h | 3. OG Atelier

Macht mit dem Text, was sich mit ihm machen lässt (Marcel Beyer)

Performance

Bühnengestaltung | Anna Viebrock



14.00 h | 1. OG Atelier Süd

Programm Konzeptuelle Kunst (PCAP)

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinic



14.00 h–15.00 h | Treffpunkt: EG Süd, Eingang Digitallabor

Ein Labor für Fotografie an einer Kunstakademie

Führung

Labor für Fotografie | Thomas Freiler



16.00 h | 3. OG Galerie

Diplomperformances Bühnengestaltung

Bühnengestaltung | Anna Viebrock







Bildhauerateliers, Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

.................................................................



15.00 h - 18.00 h | Projektraum 2, 104

Lecture Performance

Fachbereichsübergreifend Bildhauerei







Malerei- und Grafikateliers, Engerthstraße 119, 1020 Wien

.................................................................



13.30 h | Treffpunkt beim Info Point am Eingang

Führung durch die Malerei- und Grafikateliers

Abstrakte Malerei | Erwin Bohatsch

Gegenständliche Malerei | Kirsi Mikkola

Grafik und druckgrafische Techniken | Christian Schwarzwald







Gemäldegalerie zu Gast im Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

.................................................................



10.30 h | Treffpunkt: Eingang Gemäldegalerie

Bosch, Rembrandt, Rubens, Tizian, Van Dyck

Kostenlose Führung



15.30 h | Treffpunkt: Eingang Gemäldegalerie

Thomas Ender – Von Triest nach Rio de Janeiro

Kostenlose Führung

Kupferstichkabinett zu Gast im Theatermuseum