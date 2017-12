Kunsthistorisches Museum

Art for Twenty-Eighteen

Ihr wollt Silvester kunstvoll feiern? Dann kommt das ART for TWENTY-EIGHTEEN Event gerade richtig. In der eindrucksvollen Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums Wien könnt ihr mit Kunstwerken, DJ und Cocktails einen perfekten Silvesterabend einläuten. Für das Catering bei diesem eindrucksvollen Abend sorgt unser Team der Gourmet-Eventgastronomie. Bis 23:00 könnt ihr durch die Gemäldegalerie schlendern. Gerne könnt ihr unter khm@gourmet.at reservieren oder auch direkt am 31.12.2017 ab 19:00 Uhr vor Ort buchen.



DJ • Happy New Year's Cocktail • Fotobox • Alkoholfreie Getränke • Bier • Wein • süße und pikante Snacks



KOSTEN: 99,00€ p.P. inkl. MwSt. und Museumseintritt (exkl. Spirituosen).