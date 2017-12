A Chaplin Christmas - Gold Rush & City Lights

CHARLIE CHAPLIN IM STADTKINO

Ab dem 22. Dezember zeigt StadtkinoFilmverleih zwei der schönsten Filme von Charlie Chaplin, natürlich von 35mm im Stadtkino im Künstlerhaus.



Ein Vergnügen für Filmliebhaber – jung wie alt!

Ab 22.12. täglich am Nachmittag

Matineen am 23./24./30. und 31.12.





CITY LIGHTS (Lichter der Großstadt)

USA 1931, 87 min, OmdU



CITY LIGHTS wird als eines der größten Meisterwerke

Chaplins gefeiert. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Tramps und eines blinden Blumenmädchens.

Um ihr die notwendige Operation für die Heilung zu ermöglichen, lässt er sich auf diverse Abenteuer ein, um zu Geld zu kommen.

Die Szene, in der sich das nun Sehen könnende Mädchen und der Tramp wieder begegnen, gehört zu den berühmtesten und berührendsten Momenten der Filmgeschichte.





THE GOLD RUSH (Goldrausch)

USA 1925/1942,72 min, OmdU



Chaplins Vagabund als einer von vielen Goldsuchern während des Goldrausches von 1898 in Alaska. Auf dem Weg zu Liebesglück und Reichtum warten Kälte, Einsamkeit, Hunger, kriminelle Subjekte und eine Reihe inzwischen klassischer Filmszenen, darunter das Verspeisen der eigenen Schuhe sowie der berühmte Tanz mit zwei auf Gabeln aufgespießten Brötchen. Wir zeigen die 1942 von Chaplin hergestellte Tonfassung des Filmes, mit von ihm selbst komponierter und aufgenommener Musik.



Die beiden Filme sind auch in Matinee-Vorstellungen am

23., 24., 30. und 31. Dezember 2017 zu sehen.

Die genauen Spielzeiten finden Sie unter www.stadtkinowien.at