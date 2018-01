Ingmar Bergman

5. Jänner bis 8. Februar 2018



Das Filmmuseum startet mit einem Jubiläum ins neue Jahr: Zum 100. Geburtstag des großen schwedischen Regisseurs und Autors Ingmar Bergman (1918–2007) werden heuer weltweit Festspiele abgehalten, den Auftakt bildet die Retrospektive seines Kino-Gesamtwerks in Wien. Zwischen dem internationalen Durchbruch 1956/57 mit preisgekrönten Klassikern wie Sommarnattens leende (Das Lächeln einer Sommernacht), Det sjunde inseglet (Das siebente Siegel) oder Smultronstället (Wilde Erdbeeren) und seinem offiziellen Abschied vom Kino 1982 mit der Großtat Fanny och Alexander (Fanny und Alexander) wurde Bergman zur unumstrittenen Institution und zum repräsentativen Antlitz Schwedens auf der Kino-Weltkarte. Kein anderer Regisseur gilt so sehr als Inbegriff eines avancierten, philosophisch anspruchsvollen Autorenkinos – ein Status, der sich 1997 bestätigte, als die „Palme der Palmen“ zum 50. Cannes-Jubiläum an Bergman ging.