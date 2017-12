Paulusplatz 5, 1030 Wien, Österreich

Paulus braucht mehr Platz

21.12.2017 16:00h



Ausstellung + Punsch + Kuchen



Der Paulusplatz wird umgebaut!

Wir zeigen unsere künstlerischen Arbeiten und suchen nach euren Ideen.

Im Rahmen des Blockseminars >Das Lokale Wissen der Vielen< geleitet von Margit Czenki und Christoph Schäfer am Institut für Ortsbezogene Kunst,

haben sich Studierende verschiedenster Klassen mit der Zugänglichkeit, Funktion und Veränderung vom Räumen in Städten auseinander gesetzt. Dabei versteht sich Städteplanung immer als ein kollektiver Prozess und verändert räumliche und soziale Strukturen. Überall.

Und ganz konkret in Wien.



Doch

Paulus braucht mehr Platz.

Wir auch.

Daher

brauen wir Punsch und schaffen Raum. Für Ideen, Austausch & Produktion.

Denn

wir wollen wissen was stört, was bleibt.



Was sind die lokalen Wünsche der Vielen, die hier wohnen?