Andrea Gunnlaugsdóttir & Laia Fabre: And all in between

Fotocredits: Andrea Gunnlaugsdóttir & Laia Fabre

Dienstag, 30. Jänner bis Donnerstag, 1. Februar, 20:00 Uhr

brut im WERK X-Eldorado am Petersplatz 1, 1010 Wien

Andrea Gunnlaugsdóttir & Laia Fabre

And all in between

Performance/Tanz / Uraufführung

in englischer Sprache / 17 € / 13 € / 9 €



Im Jänner 2018 eröffnet Andrea Gunnlaugsdóttir – gemeinsam mit Laia Fabre – die temporäre brut Spielstätte im WERK X-Eldorado. Die beiden Künstlerinnen erforschen das Fremde und das Eigene, das ICH und das WIR und deren Wechselwirkungen. Ausgehend von ihren unterschiedlichen Hintergründen und Werdegängen nutzen die beiden die Bühne als Ort der Begegnung im Augenblick. Durch Bewegung, Text und Interaktion mit Objekten erforschen sie den Raum, der zwischen ihnen und um sie herum entsteht, und schaffen so einen abstrakten Dialog voll subtilem Humor.

Andrea Gunnlaugsdóttir wurde in Reykjavík, Island, geboren und lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte an der Tanzakademie Reykjavík, an der Northern School of Contemporary Dance in Leeds und Choreografie an der SEAD Salzburg, wo sie 2014 ihren Abschluss machte. Sie präsentierte ihre Arbeiten bei verschiedenen Plattformen in Österreich und im Ausland und erhielt 2015 das Start-Stipendium des BMUKK. Seit 2014 performt und tanzt sie in Stücken von Michikazu Matsune, Doris Uhlich und Andrea Maurer. Im Rahmen von imagetanz 2017 zeigte sie im brut ihr Solo Blank Blank und gemeinsam mit Alix Eynaudi Long Long Revisited.

Laia Fabre kommt ursprünglich aus Barcelona, Spanien, und lebt seit vielen Jahren in Wien. Die interdisziplinär tätige Künstlerin hat einen Abschluss von der BAU Art & Design Universität Barcelona und studiert Visual Arts bei Dorit Margreiter an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ihre international eingeladenen und ausgestellten Arbeiten – hauptsächlich Performances und Video – lässt sie durch ihre Erfahrungen im täglichen Leben und die Austestung der Grenzen zwischen Kunst und Leben ihrer Generation entstehen. 2007 gründete sie gemeinsam mit Thomas Kasebacher das Performanceduo notfoundyet, dessen letztes Projekt Houseparty. Episode 1 & 2 im November 2017 im brut im Hamakom zu sehen war . http://cargocollective.com/andreagunnlaugsdottir