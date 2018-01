Theater im Bahnhof: Zu Gast - Ein Talkshowkonzentrat

Fotocredits: Johannes Gellner

mit Pia Hierzegger & Gästen



Samstag, 20. Jänner, 20:00 Uhr

brut im Konzertcafé Schmid Hansl, Schulgasse 31, 1180 Wien

Theater im Bahnhof

ZU GAST – Ein Talkshowkonzentrat

mit Pia Hierzegger & Gästen

Special zum Thema momentane Heimat Wien

Performance / Talk / in deutscher Sprache

brut Reihe / 17 € / 13 € / 9 €



Wien ist momentane Heimat für viele Menschen – seien es Austauschstudent*innen, Expats oder Geflüchtete. Die Stadt wurde schon immer durch eine Vielfalt von Menschen geprägt, die hier eine Heimat finden. Die Jännerausgabe von ZU GAST nimmt sich diesem Thema an und befragt drei Gäste, für die Wien zur momentanen Heimat geworden ist. Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Und was bedeutet der Begriff Heimat für sie?

Bei der regelmäßig von brut gehosteten Reihe ZU GAST – Ein Talkshowkonzentrat fühlt die herzliche, aber gnadenlose Interviewerin Pia Hierzegger vom Theater im Bahnhof jeden Abend unterschiedlichen Persönlichkeiten aus Wien nacheinander in intimen Zwiegesprächen auf den Zahn. Die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Fragen können von der aktuellen politischen Situation bis hin zu persönlichen Themen reichen. Dabei geht es nicht darum, zu erklären, aufzudecken oder bloßzustellen. Vielmehr sollen die Zuschauer*innen einen Einblick in die Welt der Gäste und in die Mentalität des Landes bekommen. Und bisweilen muss doch auch einmal unangenehm nachgebohrt werden … Jeden Abend entfaltet sich so ein Reigen höchst unterschiedlicher Einblicke, Sichtweisen und Standpunkte.

Das Grazer Theater im Bahnhof versteht sich als zeitgenössisches Volkstheater und setzt sich mit der österreichischen Identität zwischen Tradition und Pop auseinander. Im brut-Programm ist das größte professionelle freie Theaterensemble Österreichs regelmäßig vertreten.