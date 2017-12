Votivkino, DeFrance, Top Kino, Schikaneder, Filmcasino

Vorfilmtag

21.12.2017 10:00h



Am kürzesten Tag des Jahres feiern wir den Kurzfilm: mit dem Cinema Next Vorfilmtag! Wir lassen das in Vergessenheit geratene Format des Vorfilms wieder aufleben und zeigen in 20 Kinos in ganz Österreich vor jeder Filmvorführung des Tages einen Kurzfilm. Am 21. Dezember heißt es also wieder: Kurz- und Vorfilm ab!



Die eingesetzten Vorfilme:

Zapp Galura: Behemoth von Mike Kren (2016, 5 min) und Gute Nacht von Henning Backhaus (2016, 6 min)



Die teilnehmenden Kinos (Danke!)

Wien: Votivkino und DeFrance, Top Kino, Schikaneder und Filmcasino