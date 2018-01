Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

silence matters (Performance Part1)

Performances with and by

Jasmin Hoffer (AT)

Laura Oriol (FR/US)

Ieva Savickaite (LT)

Olivia Schellander (AT)

Kamen Stoyanov (AT)

Kamila Wolszczak (PL)





silence matters.

artistic approaches towards awareness



silence matters ist ein internationales, interdisziplinäres Performance- und Ausstellungsprojekt, das dem wachsenden Interesse an Achtsamkeit und Bewusstsein in unserer Gesellschaft, künstlerisch und wissenschaftlich nachgeht. Das Projekt zielt darauf ab, Themen der Achtsamkeit und der Bewusstseinsforschung aufgrund und durch zeitgenössische Kunstpositionen aus den Bereichen Performance, Skultpur, Sound und Zeichnung sichtbar und speziell für das Publikum erfahrbar zu machen.