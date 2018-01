Lisa Hinterreithner: Pink tape – yellow tape – black tape – Repeat!

Ein Streifen Klebeband ist ein singuläres Ding, ein zweiter daneben bestätigt den ersten. Ein dritter könnte der Beginn eines Musters sein.



Muster entstehen durch Wiederholung. Wiederholung macht Lust. Wiederholung konstituiert Stabilität und erzeugt Stabilität gemeinsame Gewohnheiten? All das vor dem Hintergrund einer Welt des 21. Jahrhunderts in der das Interesse, Masse nach hegemonialer Vorstellung zu strukturieren, zunimmt.



In der Performance „Pink tape – yellow tape – black tape – Repeat!“ werden Entstehungs- und Verwerfungsprozesse von Mustern thematisiert und mit Hilfe von Klebebändern visualisiert. Aufgeklebte Punkte und Strichstrukturen bauen sich in der Black Box des Theaters zwischen Zuseher_innen und Performerinnen auf, um im nächsten Moment transformiert zu werden oder wieder zu verschwinden. Nicht die Fixierung eines Musters ist von Interesse, sondern sein Potential für Beweglichkeit.



Die Musikerin Elise Mory hantiert live mit musikalischen Strukturen und Prozessen von Wiederholung. Akustische Überlagerungen und vielschichtige Loops übersetzen die visuellen Bemusterungen in Klänge und „verkleben“ die performativen Klebeband-Arbeiten musikalisch.



Ein Fuß, ein Kopf und eine Hand verwoben mit Streifen. Die Klebebandstreifen stehen in Wechselwirkung mit den Körpern der Performerinnen Lisa Hinterreithner, Linda Samaraweerová und Olivia Schellander. Punktstrukturen bilden ein soziales Band mit den Zuseher_innen und ziehen diese in fast zärtlichem Klebebandeinsatz direkt in das Geschehen hinein. Dieser abstrakt-poetischen Interaktion haftet ein Grad von Unbestimmtheit an. Was entsteht ist eine unmittelbare Teilnahme an einem offenen, kollektiven Denkraum, in welchem die Performer_innen in einer losen Beziehung zueinander agieren und selbst immer wieder die Rolle des Zusehens einnehmen.



Alles passiert in einem Maß an Unordnung, keine Wiederholung gleicht der anderen, alles im Raum könnte zu einem Muster geworden sein.