Literaturhaus Wien

Grenzüberschreitungen aller Art

Lesungen & Performances



Dieser Abend bildet den Schlussstrich unter eine Veranstaltungsserie, die ihren Ausgang im Rahmen der 100 Jahre dada-Festivitäten im Vorjahr im legendären Zürcher Cabaret Voltaire mit Erika Achermann und Peter K. Wehrli nahm und die in etwas modifizierter Form zusätzlich mit Bodo Hell in der Alten Schmiede in Wien wiederholt werden konnte.



Das Programm:

* Harald Gsaller – Artist´s Mini-Lecture

* Günther Kaip – "Schattenspiele" plus Miniaturen

* Gerhard Jaschke – enigmatische Quisquilien zur Grenzüberschreitung von der "linkshändigen Geige" Gabriele Stöger forciert

* Thomas van Stinissen – Leseperformance mit ausgelesenem Buch, der berühmten Klausschen Strichliste und dem Leopoldstädter Fastenbuch...

* Filme zum Thema von Ilse Kilic & Fritz Widhalm

* Sprachklang / Klangsprache mit der zu gründenden Gruppe SCHWÖF (Schweizerisch-Österreichische Freundschaft) mit dem Berner Klangkünstler Christoph Hess alias STROTTER Inst und der Luzerner

Vortragskünstlerin Erika Achermann, die die legendäre DADA-Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven und die Königin des Anagramms Unica Zürn wiederaufleben lässt plus dem Organisator der Veranstaltung, der in die Rolle eines Lautmalers schlüpft, um Eigenbauphonetik wie Jandler aus sich zu pressen.



Organisation und Moderation: Gerhard Jaschke



Diese Veranstaltung kann als Auftaktveranstaltung für 45 JAHRE GRAZER AUTORENVERSAMMLUNG (seit Nov. 2006 Grazer Autorinnen Autorenversammlung) im jahr 2018 gesehen werden.

Im Rahmen dieser Festivitäten wird es eine LYRIK IM MÄRZ-Veranstaltung am 23.3.2018 in der Universität für angewandte Kunst Wien geben, die insgesamt 45 poetische Positionen umfasst von Renate Aichinger bis Marie-Thérèse Kerschbaumer, von Ann Cotten bis Judith Nika Pfeifer, von Wolfgang Helmhart über Peter Pessl bis zu Herbert J. Wimmer, aber auch H. C. Artmann, Joe Berger, Hermann Schürrer, Gerald Bisinger, Hansjörg Zauner, etc. nach dem Ernst Jandl Gedichttitel VOM VOM ZUM ZUM organisiert und moderiert von Petra Ganglbauer und Gerhard Jaschke.



(Veranstaltet von Grazer Autorinnen Autorenversammlung)