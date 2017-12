Machfeld, Max Winter Platz 21/1, 1020 Wien

Lager Miryam van Doren mobil

20.12.2017 20:20h



LAGER.MIRYAM.VAN.DOREN.MOBIL

eine versehentliche Chromatografie

an accidental chromatography

September 2017 – Februar 2018

von Jack Hauser



FIRST LOVE: KRAMPUS………………………. 5. DEZEMBER 2017 um 21:21 Uhr

SECOND LIFE: ES BLEIBEN 11 TAGE……... 20. DEZEMBER 2017 um 20:20 Uhr



JACK HAUSER ist artist in residence 2018 im MACHFELD

http://www.machfeld.net



Appendix:



Chromatografie (griechisch, χρῶμα chroma „Farbe“ und γράφειν graphein „schreiben“, zu deutsch Farbenschreiben) wird in der Chemie ein Verfahren genannt, das die Auftrennung eines Stoffgemisches durch unterschiedliche Verteilung seiner Einzelbestandteile zwischen einer stationären und einer mobilen Phase erlaubt.



Lager steht:

- für Orte in Organisationen zum Aufbewahren von Roh- und Betriebsstoffen sowie Fertigteilen; siehe Lagerhaltung oder Speicher

- in der Geologie für eine eingelagerte Erz- oder Gesteinsschicht; siehe Lagerstätte, Lager (Geologie)

- für eine Schlafstelle auf Berghütten, die kein eigenes Bett ist; siehe Matratzenlager

- für einen Ort, an dem Menschen vorübergehend untergebracht sind; siehe Lager (Camp) oder Flüchtlingslager

- in der Geschichte für die Absonderung einer Menschengruppe; siehe Kriegsgefangenenlager, Konzentrationslager, Internierungslager, Arbeitslager, Gulag

- in süddeutschen Regionen für eine oder mehrere Hütten und/oder Zelte, von Kindern gebaut, (meist mit Hilfe von Paletten, Kisten, Ästen, kleinen Bäumen, Holzabfällen usw.)

- in der technischen Mechanik für ein abstraktes Modell des Lagers; siehe Lager (Statik)

- im Bauwesen für ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und auf ein stützendes Element überträgt; siehe Lager (Bauwesen)

- im Maschinenbau für ein Maschinenelement zum Führen beweglicher Bauteile; siehe Lager (Maschinenelement)

- in der Politik für eine Gruppe von Parteien mit ähnlicher Programmatik; siehe Lagertheorie (Politik)

- umgangssprachlich für eine Biersorte; siehe Lagerbier

- in der Biologie für einen nicht differenzierten Vegetationskörper; siehe Thallus

- in der Lichenologie (Flechtenkunde) für den Pilzanteil (Hyphen) einer Flechte, der fast immer den eigentlichen Vegetationskörper bildet.

- in der Jägersprache für: 1) Ruheplatz des Wildes 2) Patronenlager 3) Platz für ein Fangeisen

(aus: Wikipedia, die freie Enzyklopädie am 15. November 2017)