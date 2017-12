Michaelerkirche, Michaelerplatz 4-5, 1010 Wien

Stairway To Heaven - Führung mit Jochen Höller

20.12.2017 17:00h



Fotocredits: Jochen Höller “Stairway To Heaven" 2017, 131 Bibeln, 5,5 Meter hoch, Foto Simon Veres

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Galerie,



über die Stufen von 131 Bibeln, in 13 verschiedenen Sprachen, bringt uns Jochen HÖLLER durch seine Installation "Stairway To Heaven" in der Wiener Michaelerkirche dem Himmel ein Stück näher. Durch diese Arbeit fordert HÖLLER den Besucherblick heraus den sakralen Raum neu zu interpretieren und schafft damit die Möglichkeit einer neuerlichen Auseinandersetzung mit dem Altarraum und der hier gezeigten Bibelgeschichte.



Sehr gerne laden wir Sie am Mittwoch, den 20. Dezember, um 17 Uhr zu einer Führung mit Jochen HÖLLER und Frau Mag. Elena Holzhausen (Kunst und Denkmalamt der Erzdiözese Wien) in die Michaelerkirche ein, um gemeinsam in einen Dialog über "Stairway To Heaven" zu treten. Im Anschluss daran heißen wir Sie bei Prosecco, Punsch und Selbstgebackenem in unserer Galerie herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen auf das erfolgreich zu Ende gehende Jahr anzustoßen.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nach Voranmeldung unter info@galerie-mam.com möglich.



Mario Mauroner Contemporary Art Vienna

Weihburggasse 26

1010 Wien