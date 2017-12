Polaroid Kamera & Fotobuch Markt

Fotocredits: Oliviero Toscani, Andy Warhol with Camera, 1974 Courtesy Fotosammlung OstLicht © Oliviero Toscani

Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken?

Auf dem Vintage Polaroid Kamera & Fotobuch Markt finden sich Kameras plus Zubehör, inspirierende Bildbände über große FotografInnen, Ausstellungskataloge, wunderschöne Ausstellungsplakate und vieles mehr.



SO, 17.12., 11 - 17 Uhr im WestLicht



