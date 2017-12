Jahresendzeitschokoladenhohlkörper

doors: 19h30

performances ab 20h

eintritt 5-10





ein gemeinsamer Partyabend mit Livemusikeinlagen von DerBlödeDritteMittwoch, Jazzwerkstatt, MondayImprovisersSession, MOOZAK, NeueMusikInStRupecht, Setzkasten, snim, unrecords, VelakGala, Zentrale, ...



Die Veranstaltungen der Wiener Experimental-Musik-Szene basieren fast ausschließlich auf Eigeninitiative von MusikerInnen, die selbst organisieren was ihrer Meinung nach fehlt. So ist eine Vielzahl an Initiativen entstanden die verschiedenste Aspekte dieser Musik präsentieren.



Am Jahresendzeitschokoladenhohlkörpersonntag präsentieren sich die KuratorInnen in ihrer Funktion als MusikerInnen die einen jahresendzeitlichen Party-Abend mit musikalischen Statements würzen, und als DJ’s die für schokoladenhohlkörpermäßige Abendbeschallung sorgen werden.



Marko Markovic

Danielle Pamp

Tamara Wilhelm & Vinzenz Schwab

Gobi Drab, Klaus Haidl

MS mutt

dieb13

Clemens Hausch

KGB extended: Didi Kern – drums | Susanna Gartmayer – reeds | Thomas Berghammer – horns | noid – cello

Cathodic Drum: Michael Sarcault: Tubes, Stefan Voglsinger: Drum

Diskjockey Rico



…and many more