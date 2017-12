Filmcasino

Filmwunder Weihnachtsspecial

Fotocredits: Ernest & Celestine

Programm:



13.00 Uhr

Ernest & Célestine

R: Benjamin Renner u.a. | F 2012 | 81 Min | DF | Empfohlen ab 6 Jahren



Die kleine Maus Célestine lernt, dass Bären ihre Feinde sind. Trotzdem freundet sie sich mit dem hungrigen Bären Ernest an. Oscarnominiertes Meisterwerk.



14.45 Uhr

Mein Nachbar Totoro

R: Hayao Miyazaki | J 1988 | 86 Min | DF | Empfohlen ab 6 Jahren



Damit sich die Gesundheit der Mutter Yasuko bessern kann, zieht die Familie Kusakabe auf das Land nach Matsugou in ein altes Haus. Dort kümmert sich der Vater liebevoll um seine beiden Töchter Mei und Satsuki, während die Mutter im Krankenhaus ist, um sich zu erholen. Während einer ihrer Erkundungszüge treffen sie auf den Naturgeist Totoro, den sie mit der Figur aus ihrem Kinderbuch identifizieren...



So, 24.12.2017, 14.45 Uhr, Eintritt 6,00 € (bis 18 Jahre) | 8,00 €

Zusatztermine für die Weihnachtsfeiertage 2017 folgen...