Filmmuseum

Weihnachten mit "The Wizard of Oz"

Fotocredits: The Wizard of Oz, 1939, Victor Fleming

23. und 24. Dezember 2017



Zu Weihnachten – mit einem Termin am 23.12. (18:30) und einer Vorstellung am frühen Nachmittag des 24.12. (14:00) – präsentieren wir den MGM-Klassiker The Wizard of Oz (1939).