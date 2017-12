Galerie Christine König

Mariä Shopping

Fotocredits: Ovidiu Anton, Barbara Eichhorn, Paul Leitner, Vogl and the children of Wiener Lerntafel Lamps, 2017

Die Galerie lädt am Samstag, dem 9. Dezember 2017 von 11 bis 16 Uhr (und an allen darauffolgenden Dezember-Samstagen) wieder zu Punsch, Ei und Kunst.



Die Kinder der WIENER LERNTAFEL haben mit den Künstlern Ovidiu Anton, Andreas Duscha, Barbara Eichhorn, Fulterer & Scherrer, Payer Gabriel, Paul Leitner und Vogl kleine Kunstwerke hergestellt, jedes ist ein Unikat!



Der gesamte Erlös ist für die WIENER LERNTAFEL - die Plattform für Gratis Lernhilfe - bestimmt.