Semper Depot

Akademie Auktion 2018

Eine Benefizauktion im Rahmen des Rundgangs 2018 der Akademie der bildenden Künste Wien



Zugunsten von Studierenden aus so genannten Drittstaaten zugute, die sich aufgrund ihrer sozialen Situation oder ihres Hintergrunds als Asylwerber_innen in prekärer Lage befinden. Zudem wird mit den Geldern das Residency Programm der Akademie für Künstler_innen aus Drittstaaten finanziert. Weitere Teile des Erlöses gehen an die tralalobe Einrichtungen zur Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie - heuer zum ersten Mal - an Oueer Base­ Welcome and Support for LGBTIQ Refugees.



Ehrenschutz

Margit Fischer (Vorsitzende des Österreichischen Frauenrates)



Ehrenkomitee

DDr.in Gabriele Ambros (Geschäftsführende Gesellschafterin Bohmann Druck und Verlag GmbH)

Mag. Dr. Alfred Brogyányi (Vorsitzender Universitätsrat der Akademie der bildenden Künste Wien)

Sylvia Eisenburger Kunz (Generalsekretärin Gesellschaft der Freunde der bildenden Kunst)

Dr. Bernhard Hainz (CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH)

Mag.a Mariana Karepova (Präsidentin Österreichisches Patentamt)

Mag.a Terezija Stoisits (Volksanwältin a.D.)

Dr.in Daniela Witt-Döring (MRICS Partnerin Weber&Co Rechtsanwälte)



PROGRAMM



Freitag, 26. Jänner 2018

ab 16 Uhr: Besichtigung der Kunstwerke

ab 18 Uhr: Bieter_innen Registrierung mit Sektempfang

ab 19 Uhr: Benefizauktion mit der Auktionatorin Camilla Tinnacher (Dorotheum)



Vorbesichtigung der Kunstwerke

Donnerstag, 25. Jänner 2018, von 16– 20 Uhr

Nachverkauf

Samstag, 27. und Sonntag, 28. Jänner 2018, von 12 – 18 Uhr

(Kontakt: Daniela Mautner Markhof, d.mautnermarkhof@akbild.ac.at,

Tel. 0676 507 72 88)



Unterstützende Künstler_innen

Irene Andessner | Bernadette Anzengruber | Siegfried Anzinger | Christian Ludwig Attersee | Martin Beck | Max Böhme | Anna-Maria Bogner | Erwin Bohatsch | Oscar Bronner | Götz Bury | Wolfgang Capellari | Clegg & Guttmann | Georgia Creimer | Mario Dalpra | Gunter Damisch | Petja Dimitrova | Gernot Fischer | Paul DeFlorian | Julius Deutschbauer | Veronika Dirnhofer | Christian Eisenberger | Titanilla Eisenhart | Manfred Erjautz | Michael Fanta | Andreas Fogarasi | Jens Fröberg | Kerstin von Gabain | Gelitin | Ludwig Gerstacker | Johannes Gierlinger | Bruno Gironcoli | les tardes goldscheyder | Dorothee Golz | Julian Göthe | Franz Graf | Marina Gržinić | Nilbar Güres | Mona Hahn | Sabine Hauswirth | Caroline Heider | Michael Höpfner | Christine & Irene Hohenbüchler | Barbara Holub | Michael Horsky | Judith Huemer | Anna Jermolaewa | Martha Jungwirth | Johanna Kandl | Michael Kienzer | Jakob Lena Knebl | Sebastian Koch | Roland Kollnitz | Brigitte Kowanz | Friedl Kubelka | Hans Kupelwieser | Matthias Lautner | Marie-Luise Lebschik | Maria Legat | Ulrike Lienbacher | Hubert Lobnig | Marko Lulić | Franziska Maderthaner | Marlene Maier | Dorit Margreiter | Julia Maurer | Veronika Merklein | Sissa Micheli | Kirsi Mikkola | Josef Mikl | Muntean/Rosenblum | Hermann Nitsch | Rita Nowak | Oswald Oberhuber | Wolfgang Obermair | Nick Oberthaler | Katherina Olschbaur | Fabian Patzak | Gustav Peichl | Manfred Pernice | Hans Werner Poschauko | Jörg Reissner | Werner Reiterer | Daniel Richter | Constanze Ruhm & Emilien Awada | Maruša Sagadin | Peter Sandbichler | Elisabeth von Samsonow | Hans Schabus | Ashley Hans Scheirl | Eva Schlegel | Patrick Schmierer | Walter Schmögner | Martin Schnur | Anneliese Schrenk | Christian Schwarzwald | Ekaterina Shapiro-Obermair | Margherita Spiluttini | Thomas Stimm | Christian Stock | Christina Tsilidis | Anna Viebrock | Walter Vopava | Arye Wachsmuth | Simon Wachsmuth | Eva Wagner | Manfred Wakolbinger | Martin Walde | Uta Weber | Sebastian Weissenbacher | Nives Widauer | David Zeller | Heimo Zobernig