Rundgang 2018

Fotocredits: Rundgang 2017, Katharina Kneip, Erasmus-Studentin (IBK) Foto © Lisa Rastl

Do, 25.01.2018, 16.00–24.00 h

Fr, 26.01.2018, 10.00–22.00 h

Sa, 27.01.2018, 12.00–22.00 h

So, 28.01.2018, 12.00–18.00 h



Die Akademie der bildenden Künste Wien lädt zum Rundgang durch die Sammlungen, Klassen und Ateliers des Instituts für Bildende Kunst, des Instituts für Kunst- und Kulturwissenschaften, des Instituts für Kunst und Architektur, des Instituts für das künstlerische Lehramt, des Instituts für Konservierubundesng-Restaurierung sowie des Instituts für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst.



Von 25. bis 28.01.2018 besteht die Möglichkeit, an dar der Akademie der bildenden Künste Wien auf einem Rundgang den universitären Betrieb kennen zu lernen und Einblick in die laufenden Arbeitsprozesse zu gewinnen. Lehrende und Studierende aller Institute freuen sich auf Dialog und Auseinandersetzung mit den Besucher_innen.



Der Rundgang 2018 wird nach dem Umzug der Akademie vom Schillerplatz in ihre neuen Ausweichquartiere während der Generalsanierung heuer an sechs zum Teil neuen Standorten stattfinden:



Haupthaus, Augasse 2-6, 1090 Wien

Atelierhaus, Lehargasse 6-8, 1060 Wien

Institutsgebäude, Karl-Schweighofer-Gasse 3, 1070 Wien

Malerei- und Grafikateliers, Engerthstraße 119, 1200 Wien

Bildhauerateliers, Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

Gemäldegalerie zu Gast im Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien







PROGRAMM (geordnet nach Standorten)

.................................................................



Hauptgebäude, Augasse 2–6, 1090 Wien

.................................................................



16.00 h | Aula, A1.4.10

Eröffnung des Rundgangs und Performance

Eva Blimlinger, Rektorin, Andrea B. Braidt, Vizerektorin Kunst | Forschung, Karin Riegler, Vizerektorin Lehre | Nachwuchsförderung eröffnen den Rundgang.



ab 17.00 h | Aula, A1.4.10, Gang 1. Stock und im Erdgeschoß

Follow the white rabbit

Performance Programm

Kontextuelle Malerei | Ashley Hans Scheirl



17.00 h–21.00 h | A4.18.4A

Four.eighteen.Four

Event mit Performance, Konzert, Video Screening, Sound-Installation, Multimedia Installation

Master in Critical Studies



18.00 h | Treffpunkt: 1. OG, Kern D, Gangbereich vor dem Institut

Der Zahn der Zeit – Wie langlebig sind Kunstobjekte?

Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner



19.00 h | Lesesaal, 0.5.1

Ich beobachte Sie. Wanderatelier mit Ina Fasching

Universitätsbibliothek



19.00 h | CD4.27.2

4th Floor | Section D

Performances

Performative Kunst | Carola Dertnig





25.01.–28.01.2018 | Aula, A1.4.10

Your pressure is my pleasure

Kontextuelle Malerei | Ashley Hans Scheirl



25.01.–28.01.2018, | EG, Kern N, Foyer vor Raum 0.3.1

Ausstellung bzw. Dokumentation und Poster zu aktuellen Restaurierungen

Konservierung-Restaurierung | Wolfgang Baatz, Gerda Kaltenbruner



26.01.–28.01.2018 | 1. OG, Kern D, Gangbereich vor dem Institut und SR1.15

Präsentation aktueller Forschungsprojekte zum Thema „Materialstabilität“

Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst | Manfred Schreiner



25.01.–27.01.2018 | B1.10.16

We never sleep

Ausstellung und Performance

Fächerübergreifendes Rundgangsteam des IKL (Lomoschitz/Lahtinen/Lange/Knebl)







Atelierhaus, Lehargasse 6–8, 1060 Wien

.................................................................



16.00 h–24.00 h | 1. OG Atelier Nord

Choirs

Film Screening und Konzert

Kunst und digitale Medien Constanze Ruhm



16.30 h | 1. OG Atelier Süd

Programm Konzeptuelle Kunst (PCAP)

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinic



18.00 h | 3. OG Atelier

Macht mit dem Text, was sich mit ihm machen lässt (Marcel Beyer)

Eine performative und räumliche Arbeit.

Bühnengestaltung | Anna Viebrock



19.00 h | 3. OG Galerie

Diplomperformances Bühnengestaltung

Bühnengestaltung | Anna Viebrock



ab 19.30 h | 1. OG Atelier Süd

10 Years Animation Clash – Non-Stop-Cinema

Filmvorführungen

Künstlerischer Animationsfilm | Thomas Renoldner



20.00 h–24.00 h | 1.OG Atelier Süd

Screening und Installationen

Video und Videoinstallation | Dorit Margreiter



21.00 h | EG Nord

Le Dixième by Elli Brandauer | On Bells by Jakob Kolb

Performance und Konzert

Kunst mit erweiterter malerischer Raum-Aktion/Installation im öffentlichen Raum | Judith Huemer



ab 22.00 h | Soundlabor

Titus Probst vs Synthe Kurt

Liveperformance

Soundlabor | Franz Pomassl



16.00 h–21.00 h | Projektraum 2, 104

Lecture Performance

Fachbereichsübergreifend Bildhauerei





25.01.–28.01.2018 | 2. OG Mehrzwecksaal

Diplompräsentationen im Mehrzwecksaal

Bildende Kunst | Master in Critical Studies



25.01.–28.01.2018 | EG Nord

Ausstellungen im EG Nord

Kunst und Film | Thomas Heise

Erweiterter malerischer Raum | Daniel Richter

Kunst mit erweiterter malerischer Raum-Aktion/Installation im öffentlichen Raum Judith Huemer



25.01.–28.01.2018 | Prospekthof

Theatermalerei - Gemalte Prospekte

Bühnengestaltung | Anna Viebrock



25.01.–28.01.2018 | 3. OG Galerie

Diplompräsentationen Bühnengestaltung

Bühnengestaltung | Anna Viebrock



25.01.–28.01.2018 | 1. OG Atelier Süd

10 Years Animation Clash Exhibition

Objektkunst im Animationsfilm und Video Library

Künstlerischer Animationsfilm | Thomas Renoldner



25.01.–28.01.2018 | EG Nord

Tête-à-Tête

Kunst mit erweiterter malerischer Raum-Aktion/Installation im öffentlichen Raum | Judith Huemer



25.01.–28.01.2018 | 2. OG Mehrzwecksaal

Augasse – 5 Kurzdokumentarfilme

Medienlabor | Bettina Henkel







Institutsgebäude, Karl-Schweighofergasse 3, 1070 Wien

.................................................................



16.00 h | 4.03

Kunst und Bildung & Gestaltung im Kontext

Infoveranstaltung und Führung

Kunst und Bildung | Kontextuelle Gestaltung | Institut für das künstlerische Lehramt



18.00 h | 3.12

Eröffnung am Künstlerischen Lehramt durch die Institutsleitung

Kunst und Bildung | Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung

Kontextuelle Gestaltung | Unterrichtsfach Technisches Werken

Moden und Styles | Unterrichtsfach Textiles Werken/Textiles Gestalten



18.30 h | 1.06

In der Kamera geschnitten

Kunst und Bildung | Flora Watzal



20.00 h–24.00 h | 3.12

Counter/Acting: Politisches Bewusstsein.Lernen.Lehren. Political Consciousness.Learning.Teaching.

Lecture/Talk

Kunst und Bildung | Künstlerisches Lehramt



25.01.–27.01.2018 | 2.11

A table from the exhibition The Hidden Fashion Library

Austrian Center for Fashion Research (IKL, Prof. Dr. Elke Gaugele. Das Ausstellungsprojekt im Rahmen des Rundgangs wird von Dr. Monica Titton und Dr. Barbara Schrödl betreut)



25.01.–27.01.2018 | 3.01

The Kraken At Atelier | Die Krake im Atelier

Ateliergruppe | Institut für das Künstlerische Lehramt







Bildhauerateliers, Kurzbauergasse 9, 1020 Wien

.................................................................



16.00 h–21.00 h | Projektraum 2, 104

Lecture Performance

Fachbereichsübergreifend Bildhauerei



25.01.–28.01.2018 | 108 und 109

Was hat uns bloß so ruiniert: Wir sind Mauer!

Kunst im öffentlichen Raum | Mona Hahn



25.01.–28.01.2018 | 148, 135 und EG 36

Diplompräsentationen Bildhauerateliers







Malerei- und Grafikateliers, Engerthstraße 119, 1020 Wien

.................................................................



25.01.–28.01.2018 | E43, Gang

DAS EDITH – Grafik Edition

Grafik und druckgrafische Techniken | Christian Schwarzwald







Gemäldegalerie zu Gast im Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

.................................................................



16.30 h | Treffpunkt: Eingang Gemäldegalerie

Bosch & Burgert | Jonas Burgert: Ihr Schön

Kostenlose Führung



25.01.–28.01.2018

Rundgang in der Gemäldegalerie. Bosch - Burgert - Ender

Eintritt frei (Fr–So)





Externe Veranstaltungen

.................................................................



20.00 h | Fluc, Praterstern 5, 1020 Wien

PCAP, FLUC und BAD&BOUJEE “Opening Night”

Konzeptuelle Kunst | Marina Gržinic